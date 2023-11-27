Advertisement
Pegadaian Resmikan The Gade Tower Berkonsep Green Building

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |18:54 WIB
Pegadaian Resmikan The Gade Tower Berkonsep Green Building
Pegadaian resmikan gedung gade (Foto: Pegadaian)
JAKARTA - PT Pegadaian meresmikan gedung baru berkonsep Green Building, yang diberi nama The Gade Tower, di Jalan Kramat Raya no.162 Jakarta Pusat hari ini, Senin (27/11/2023)

Gedung yang memiliki 22 lantai dengan nilai investasi mencapai Rp 700 Miliar ini diresmikan secara langsung oleh Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Sunarso selaku induk Holding Ultra Mikro yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita, didampingi oleh Komisaris Utama PT Pegadaian Loto Srinaita Ginting, Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Setiawan, seluruh perwakilan perusahaan anak BRI, serta Insan Pegadaian.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Sunarso berharap The Gade Tower akan memberi spirit baru bagi para Insan Pegadaian agar lebih produktif dan inovatif untuk berkontribusi bagi Indonesia melalui 2 aspek penting, yakni economic values dan social values.

"Ibarat Pohon, tugas perusahaan BUMN adalah merawat pohon itu agar dapat berbuah dan buahnya bisa membawa manfaat bagi masyarakat. Begitupun dengan Pegadaian, jadilah profesional agar bisa menciptakan kebermanfaatan bagi khalayak ramai baik dari segi economic values maupun social values, dengan mensejahterakan masyarakat dengan cara merawat pohon secara berkelanjutan," jelas Sunarso.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengaku bersyukur, karena dibangunnya The Gade Tower menjadi bukti nyata dari hasil kerja keras seluruh Insan Pegadaian yang telah berjuang memajukan perusahaan dengan melakukan berbagai inovasi dan transformasi dalam melayani masyarakat, sehingga dapat membangun rumah baru yang megah bagi Insan Pegadaian.

