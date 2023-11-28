Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Uang Beredar di Indonesia? Kini Tembus Rp8.505 Triliun

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |04:11 WIB
Berapa Uang Beredar di Indonesia? Kini Tembus Rp8.505 Triliun
Uang Beredar di Indonesia Meningkat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memberitahukan bahwa likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh positif pada Oktober 2023.

"Posisi M2 pada Oktober 2023 tercatat sebesar Rp8.505,4 triliun atau tumbuh 3,4% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 6,0% (yoy)," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono.

Perkembangan M2 ini terutama didorong oleh adanya uang kuasi sebesar 7,8% (yoy).

Dia menyebut, perkembangan M2 pada Oktober 2023 dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit.

“Penyaluran kredit pada Oktober 2023 tumbuh sebesar 8,7% (yoy), relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya," ucap Erwin.

