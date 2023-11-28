Erick Thohir Rombak Direksi KAI, Mantan Corsec Bank Mandiri Jadi Direktur

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero). Di mana Rudi As Aturridha diangkat menjadi Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Sementara John Robertho sebagai Direktur Strategis dan Pengelolaan Sarana PT Kereta Api Indonesia (Persero). Adapun keputusan tersebut tertuang pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-322/MBU/11/2023 tanggal 28 November 2023.

EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan Rudi As Aturridha sebelumnya menjabat sebagai Corporate Secretary Bank Mandiri dan John Robertho sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha KAI.