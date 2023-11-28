Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Rombak Direksi KAI, Mantan Corsec Bank Mandiri Jadi Direktur

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |18:53 WIB
Erick Thohir Rombak Direksi KAI, Mantan Corsec Bank Mandiri Jadi Direktur
Erick Thohir rombak direksi KAI (Foto: okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero). Di mana Rudi As Aturridha diangkat menjadi Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Sementara John Robertho sebagai Direktur Strategis dan Pengelolaan Sarana PT Kereta Api Indonesia (Persero). Adapun keputusan tersebut tertuang pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-322/MBU/11/2023 tanggal 28 November 2023.

EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan Rudi As Aturridha sebelumnya menjabat sebagai Corporate Secretary Bank Mandiri dan John Robertho sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha KAI.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement