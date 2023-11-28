Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Keren! Bikin Candi Prambanan versi Digital, Langsung Jadi Begini Hasilnya

Asla Lupanda , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |10:42 WIB
Keren! Bikin Candi Prambanan versi Digital, Langsung Jadi Begini Hasilnya
Gambar candi prambanan via digital (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTAPrambanan merupakan candi yang pembangunannya erat dikaitkan dengan kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Waktu yang dihabiskan untuk membuat Prambanan di dunia nyata hanya ditempuh dalam semalam.

Saat ini, di era digital seorang kreator youtube bernama @Baww mencoba membuat kembali Prambanan. Baww memang youtuber yang biasa membuat konten-konten gaming terutama minecraft. Dalam misi membuat Prambanan, ia menetapkan 3 aturan.

Aturan yang pertama yaitu wajib mengumpulkan block secara manual karena ini adalah hardcore. Kedua, Menaruh block harus secara manual dan satu-persatu. Terakhir, pembuatan Prambanan digital ini harus berukuran sama dengan yang asli.

Atas ke uniknya dengan mencoba membangun tempat-tempat bersejarah Indonesia, aksi kreatif Baww mengundang komentar positif dari para penikmatnya. Dilansir dari komentar-komentar di akun youtubenya, terdengar ujaran-ujaran apresiasi atas yang dilakukan Baww, Selasa (28/11/2023).

Beberapa diantara dari @Fauzi13520 menuliskan “gue respect sama lu bang,,, selain hebat dalam main minecraft dedikasi lu terhadap budaya Indonesia juga bagus good job”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/03/470/2791966/intip-penampakan-gereja-katedral-rp24-08-miliar-di-kupang-usai-badai-seroja-NaOFVpcd2T.jpg
Intip Penampakan Gereja Katedral Rp24,08 Miliar di Kupang Usai Badai Seroja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/17/470/2263269/sejarah-pembangunan-tugu-proklamasi-saksi-bisu-kemerdekaan-indonesia-AslxszbRZU.jpg
Sejarah Pembangunan Tugu Proklamasi, Saksi Bisu Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/04/470/2125407/bangunan-kawasan-keraton-mangkunegaran-ditata-ulang-ini-hasilnya-YT4v5Uejfh.jpeg
Bangunan Kawasan Keraton Mangkunegaran Ditata Ulang, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/18/470/2106553/10-gedung-keagamaan-termahal-di-dunia-nomor-1-nilainya-rp1-400-triliun-mLDEuCv8a2.jpg
10 Gedung Keagamaan Termahal di Dunia, Nomor 1 Nilainya Rp1.400 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/07/470/1731470/tanggung-monumen-skotlandia-ini-tidak-selesai-pembangunannya-8NdKHwEUsW.jpg
Tanggung! Monumen Skotlandia Ini Tidak Selesai Pembangunannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/09/470/1712451/el-helicoide-pusat-perbelanjaan-yang-diubah-jadi-penjara-DfqVJYqURX.jpg
El Helicoide, Pusat Perbelanjaan yang Diubah Jadi Penjara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement