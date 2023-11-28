Keren! Bikin Candi Prambanan versi Digital, Langsung Jadi Begini Hasilnya

JAKARTA – Prambanan merupakan candi yang pembangunannya erat dikaitkan dengan kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Waktu yang dihabiskan untuk membuat Prambanan di dunia nyata hanya ditempuh dalam semalam.

Saat ini, di era digital seorang kreator youtube bernama @Baww mencoba membuat kembali Prambanan. Baww memang youtuber yang biasa membuat konten-konten gaming terutama minecraft. Dalam misi membuat Prambanan, ia menetapkan 3 aturan.

Aturan yang pertama yaitu wajib mengumpulkan block secara manual karena ini adalah hardcore. Kedua, Menaruh block harus secara manual dan satu-persatu. Terakhir, pembuatan Prambanan digital ini harus berukuran sama dengan yang asli.

Atas ke uniknya dengan mencoba membangun tempat-tempat bersejarah Indonesia, aksi kreatif Baww mengundang komentar positif dari para penikmatnya. Dilansir dari komentar-komentar di akun youtubenya, terdengar ujaran-ujaran apresiasi atas yang dilakukan Baww, Selasa (28/11/2023).

Beberapa diantara dari @Fauzi13520 menuliskan “gue respect sama lu bang,,, selain hebat dalam main minecraft dedikasi lu terhadap budaya Indonesia juga bagus good job”