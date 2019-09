JAKARTA - Beberapa bangunan keagamaan sangat mengesankan sehingga menarik jutaan orang dari seluruh dunia. Tapi, ternyata bangunan-bangunan ini bernilai jutaan dan beberapa dari mereka dianggap tak ternilai.

Bangunan-bangunan itu adalah bagian dari sejarah dan sebagian besar berdiri selama berabad-abad. Apalagi, kuil-kuil agama kebanyakan sangat mewah.

Mereka dapat ditutupi dengan emas dan memiliki karya seni yang tak terhitung jumlahnya. Tak heran, tempat-tempat itu sering menjadi populer di kalangan wisatawan di seluruh dunia. Berikut 10 bangunan suci paling mahal yang pernah dibangun dilansir dari Therichest, Kamis (19/9/2019).

10. Basilica Of The National Shrine Of Our Lady Of Aparecida - USD50 Juta setara Rp700 miliar (USD1 setara Rp14.000 per USD)

Brasil memiliki jumlah umat Katolik tertinggi setelah Vatikan. Jadi tidak mengherankan bahwa negara ini juga memiliki beberapa gereja paling berharga di dunia.

Pada tahun 1995, mereka mulai membangun Basilica of the National Shrine of Our Lady of Aparecida. Ini dalah gereja Katolik terbesar setelah Saint Peter's Basilica dan memiliki 12.000 meter persegi. Basilica menelan biaya Rp1,4 triliun ( Rp700 miliar pada 1995) dan merupakan salah satu tempat paling sakral bagi umat Katolik di Brasil.

9. Angkor Wat - Tak Ternilai

Angkor Wat, di Kamboja menjadi salah satu lokasi paling tidak biasa di Tomb Raider. Kuil Angkor Wat ini dibangun pada abad ke-14 dan dianggap sebagai warisan dunia oleh Unesco dan merupakan salah satu arsitektur paling relevan di Asia.

Jadi mudah untuk memahami mengapa kuil ini tidak mungkin memperkirakan nilai karena Angkor Wat ini sangat berharga.

8. Solomon's Temple - USD300 Juta setara Rp4,2 Triliun

Kuil Solomon dibangun pada abad ke-11 SM. Pada tahun 2014, Gereja Universal tersebut memberikan nuansa yang baru pada dunia. Bangunan itu berharga Rp4,2 triliun, menurut Forbes dan memiliki 10.000 kursi.

7. Saint Peter's Basilica - USD1 Miliar setara Rp14 Triliun Vatikan adalah jantung Gereja Katolik. Jadi tidak mengherankan ini adalah salah satu gereja termahal di dunia. Meskipun tidak mungkin untuk menghitung total kekayaan Gereja Katolik, Saint Peter's Basilica dan Sistine Chapel dievaluasi pada Rp14 triliun, menurut New Yorker Magazine. Saint Peter's Basilica menggabungkan konstruksi mewah, karya seni yang tak ternilai, dan makna sejarah. Gabungan fitur-fitur ini menjadikannya salah satu bangunan keagamaan yang paling berharga di dunia. 6. Notre Dame - Lebih dari USD1 Miliar setara Rp14 Triliun Notre Dame dikenal sebagai salah satu bangunan paling terkenal di Paris dan konstruksinya berasal dari tahun 1160. Itu berarti bangunan itu adalah saksi dari banyak momen bersejarah seperti Revolusi Prancis. Itu juga mengilhami Victor Hugo untuk menulis salah satu karyanya yang paling indah, the Hunchback of Notre Dame. Seperti bangunan lain dalam daftar ini, sulit untuk memperkirakan nilai yang tepat dari Notre Dame. Pada bulan April tahun ini, Notre Dame terbakar dan rusak parah. Dalam beberapa hari, orang-orang kaya di seluruh dunia menyumbangkan lebih dari USD1 miliar untuk renovasi. 5. Harmandir Sahib - Nilai Persetujuan USD2 Miliar setara Rp28 Triliun Harmandir Sahib juga dikenal sebagai Kuil Emas. Kuil ini terletak di Punjab, India, dan terbuat dari emas. Secara harfiah. Kuil Emas dibangun pada tahun 1830 oleh Maharaja Ranjit Singh. Laporan mengatakan biayanya 65 lakh (lebih dari Rp21 triliun) dan 162 kg emas. Selama tahun 90-an Kuil Sikh direnovasi dan menerima lebih dari 500 kg emas, yang harganya hampir 140 crores (sekira Rp4,76 triliun). Kuil ini memiliki lebih dari 30 lapisan emas 24 karat dan merupakan yang paling berharga di India. Nilainya hampir Rp28 triliun. 4. Shwedagon Pagoda - Senilai USD3 Miliar setara Rp42 Triliun Tidak mungkin berjalan di sekitar Shwedagon Pagoda dan tidak merasa terpesona oleh tempat ini. Ini memiliki 150 meter, tetapi kemewahan menjadi lebih tinggi karena Pagoda Shwedagon ditutupi dengan emas. Sulit memperkirakan nilainya, tetapi menurut The Culture Trip, jumlahnya sekitar Rp42 triliun. Pagoda Shwedagon terletak di Myanmar. Ini adalah salah satu lokasi wisata penting di negara ini dan uang yang dibebankan dari wisatawan membantu membayar untuk pemeliharaan Pagoda. 3. La Sagrada Familia - Tak Ternilai La Sagrada Familia adalah salah satu tempat wisata paling terkenal di Barcelona, Spanyol. Pembangunan gereja dimulai pada tahun 1883 dan akan selesai hanya pada tahun 2026. Kebetulan yang aneh adalah bahwa itu juga akan menjadi peringatan kematian ke-100 Gaudi, yang telah mengidealkan gereja. Ketika La Sagrada Familia selesai, ia akan memiliki ketinggian 564 kaki dan itu akan menjadi bangunan keagamaan tertinggi di benua itu. Namun, tidak mungkin menghitung berapa biaya konstruksi. Terutama karena itu menjadi salah satu simbol terpenting Spanyol. 2. Padmanabhaswamy Temple - USD22 Miliar setara Rp308 Triliun Kuil Padmanabhaswamy, di Trivandrum India, adalah salah satu kuil paling mewah yang pernah kamu lihat. Bangunan ini berasal dari abad ke-16 dan didedikasikan untuk Dewa Wisnu, dewa Hindu. Mustahil untuk mengabaikan keindahan candi emas. Namun, butuh berabad-abad bagi dunia untuk mengetahui betapa berharganya candi ini. Pada tahun 2011, Mahkamah Agung India menuntut orang-orang yang bertanggung jawab atas kuil untuk membuka brankas, yang ditutup selama lebih dari 150 tahun. Penemuan itu memukau dunia: kuil itu memiliki harta Rp308 triliun, yang tetap ada di sana selama setidaknya 500 tahun. 1. Masjid Al Haram - USD100 Miliar setara Rp1.400 Triliun Masjid Al-Haram bukan hanya bangunan keagamaan termahal tetapi bangunan paling mahal di dunia. Terletak di Makkah, Arab Saudi, tempat yang luar biasa harganya mencapai Rp1.400 triliun, menurut Telegraph. Itu dikenal sebagai Masjid Agung, tempat suci yang dulunya menjadi pemberhentian pertama bagi mereka yang mengunjungi Mekah. Itu mulai dibangun pada abad ke-7 dan memiliki 356.800 meter persegi. Itu mengalami beberapa renovasi selama berabad-abad dan yang baru sedang terjadi sekarang.