Mengapa Gaji Guru di Indonesia Lebih Kecil Dibanding Negara Tetangga?

JAKARTA - Pertannyaan mengapa gaji guru di Indonesia lebih kecil dibanding negara tetangga menjadi sorotan oleh warganet. Hal itu terlihat dalam akun media sosial yang membandingkan upah guru Indonesia dengan negara lainnya.

Lantas mengapa gaji guru di Indonesia lebih kecil dibanding negara tetangga? Hal ini dikarenakan perbedaan kurs mata uang Indonesia dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Selain itu upah guru Indonesia dengan Malaysia dan Singapura terlihat dari PPP yang merupakan metode perhitungan ekonomi makro untuk membandingkan daya beli mata uang antarnegara secara seimbang.

Jika dikonversi ke rupiah dengan metode paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP), nilai itu setara dengan Rp11,9 juta per bulan.

Pada dasarnya, tenaga pendidik atau guru merupakan garda terdepan bangsa dalam proses pembelajaran yang bertujuan menjadikan para pelajar sebagai sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan maju di masa depan. Namun, di sisi lain justru kesejahteraan para guru masih sebatas wacana tanpa fakta.

Gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, status honorer yang tidak kunjung mendapat kepastian hingga kesenjangan antara guru yang mendapat tunjangan dengan guru honorer yang bergaji rendah.