HOME FINANCE MARKET UPDATE

4 Rekomendasi Saham Terbaik dari MNC Sekuritas

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |08:01 WIB
4 Rekomendasi Saham Terbaik dari MNC Sekuritas
Rekomendasi Saham Pilihan Hari Ini.
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak pada support 6.968, 6.893 dan resistance 7.050, 7.090.

Di mana IHSG sebelumnya kembali menguat 0,4% dan ditutup di 7,041, penguatan IHSG pun disertai dengan munculnya volume pembelian.

MNC Sekuritas dalam risetnya menyampaikan penguatan IHSG pun sudah relatif terbatas dan rawan terkoreksi.

"Diperkirakan, koreksi dari IHSG akan menguji rentang area terdekat di 6,966-7,000," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (29/11/2023).

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AMMN - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 7,325-7,575

Target Price: 7,900, 8,325

Stoploss: below 7,200

