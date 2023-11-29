JAKARTA - MNC Sekuritas memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak pada support 6.968, 6.893 dan resistance 7.050, 7.090.
Di mana IHSG sebelumnya kembali menguat 0,4% dan ditutup di 7,041, penguatan IHSG pun disertai dengan munculnya volume pembelian.
MNC Sekuritas dalam risetnya menyampaikan penguatan IHSG pun sudah relatif terbatas dan rawan terkoreksi.
"Diperkirakan, koreksi dari IHSG akan menguji rentang area terdekat di 6,966-7,000," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (29/11/2023).
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
AMMN - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 7,325-7,575
Target Price: 7,900, 8,325
Stoploss: below 7,200