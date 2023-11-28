JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih didominasi dengan munculnya volume pembelian.
MNC Sekuritas mengatakan penguatan IHSG pun sudah relatif terbatas dan rawan terkoreksi.
"Diperkirakan, koreksi dari IHSG akan menguji rentang area terdekat di 6.962-6.997," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (28/11/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.968, 6.893 dan resistance 7.050, 7.090.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
- ADRO - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 2.430-2.500
Target Price: 2.620, 2.750
Stoploss: below 2.380
- APLN - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 128-132
Target Price: 143, 150
Stoploss: below 126