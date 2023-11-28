Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Diprediksi Tinggalkan Level 7.000

, Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |08:00 WIB

Riset MNC Sekuritas prediksi IHSG hari ini. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih didominasi dengan munculnya volume pembelian.

MNC Sekuritas mengatakan penguatan IHSG pun sudah relatif terbatas dan rawan terkoreksi.

"Diperkirakan, koreksi dari IHSG akan menguji rentang area terdekat di 6.962-6.997," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (28/11/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.968, 6.893 dan resistance 7.050, 7.090.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

- ADRO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2.430-2.500

Target Price: 2.620, 2.750

Stoploss: below 2.380

- APLN - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 128-132

Target Price: 143, 150

Stoploss: below 126