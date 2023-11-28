MNC Sekuritas dan 2 Galeri Investasi Raih Penghargaan dari BEI

SURABAYA – MNC Sekuritas dan 2 Galeri Investasinya meraih penghargaan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi di pasar modal secara konvensional, MNC Sekuritas juga menyediakan layanan investasi saham dan reksa dana syariah, serta filantropi berbasis syariah untuk investor.

Atas berbagai inisiatif strategis dan tingginya komitmen dalam mengembangkan pasar modal syariah, MNC Sekuritas meraih penghargaan sebagai AB SOTS Terbaik Mitra Penyelenggara IDX Islamic Challenge dari BEI bekerja sama dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam gelaran acara Surabaya Sharia Investor City (SUBSTORY) 2023.

IDX Islamic Challenge merupakan Program Bursa Efek Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas investor syariah dalam bertransaksi di pasar modal.

Chief Technology Officer MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas yang turut hadir menerima penghargaan, menyampaikan ungkapan terima kasihnya atas penghargaan yang diberikan kepada MNC Sekuritas dan 2 (dua) Galeri Investasi Syariah binaannya antara lain: IAI Tazkia sebagai Galeri Investasi Terbaik Kategori Nilai Transaksi Terbesar dan IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai Galeri Investasi Syariah Terbaik Kategori Kegiatan Aktivasi Terbanyak.