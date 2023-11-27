MNC Sekuritas Sambut Kunjungan Murid SMAN 1 Babakan Madang, Dorong Generasi Muda Melek Investasi

JAKARTA - MNC Sekuritas menerima kunjungan siswa/i dari Galeri Investasi Edukasi SMAN 1 Babakan Madang, Bogor pada hari ini.

Hal ini sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan literasi pasar modal kepada generasi muda di Indonesia.

Galeri Investasi Edukasi SMAN 1 Babakan Madang Bogor merupakan salah satu Galeri Investasi Edukasi (GIE) BEI yang bermitra dengan MNC Sekuritas sejak tahun 2022 di bawah binaan Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kesatuan Bogor.

Adapun kunjungan ini diikuti oleh lebih dari 20 murid SMAN 1 Babakan Madang dan 5 mahasiswa IBI Kesatuan Bogor. Kunjungan ini diawali dengan office tour di kantor pusat MNC Sekuritas, dan dilanjutkan dengan pemaparan edukasi mengenai pasar modal.

Pembina Ekskul Capital Market Club SMAN 1 Babakan Madang Neng Ida Soniawati mengatakan bahwa kunjungan ini menjadi sarana bagi siswa/i SMAN 1 Babakan Madang untuk mengenal pasar modal dan divisi yang ada di dalamnya.

"Terima kasih kepada MNC Sekuritas yang merupakan perusahaan efek yang selama ini membina SMAN 1 Babakan Madang. Saya berharap melalui kunjungan ini, murid-murid dapat belajar secara langsung ke kantor MNC Sekuritas. Tentunya ini menjadi ilmu dan pengalaman yang luar biasa,” ujar Ida, Senin (27/11/2023).