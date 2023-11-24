Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Sekuritas Ajak Investasi sambil Sedekah, Cuan Lancar dan Berkah

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |15:24 WIB
MNC Sekuritas Ajak Investasi sambil Sedekah, Cuan Lancar dan Berkah
MNC Sekuritas ajak investor berinvestasi sambil sedekah (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAMNC Sekuritas ajak investor berinvestasi sambil sedekah. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dan tingginya partisipasi masyarakat dalam penggalangan dana sosial, menjadikan potensi zakat dan infaq di Indonesia mencapai Rp 327 triliun per tahun.

Angka ini hampir menyamai anggaran perlindungan sosial dari pemerintah pada tahun 2022 yang mencapai Rp 431,5 triliun. Potensi tersebut tentunya tidak dapat terealisasi tanpa kontribusi dari pemerintah, lembaga amil zakat, dan perusahaan swasta untuk menciptakan sebuah program maupun sistem yang dapat mempermudah muzakki dan munfiq untuk mengakses pembayaran zakat dan infaq dengan mudah dan cepat.

Tentunya integrasi dengan lembaga keuangan menjadi solusi untuk hal tersebut, dikarenakan zakat memegang peranan penting sebagai salah satu instrumen inklusi keuangan di Indonesia. Mengoptimalkan pengumpulan dana zakat yang terorganisir berpengaruh positif dalam peningkatan tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia.

MNC Sekuritas sebagai salah satu Anggota Bursa yang memiliki Sistem Online Trading Syariah (SOTS) dan merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology, juga memiliki fitur Filantropi. Fitur ini tersedia bagi pengguna aplikasi MotionTrade, baik akun konvensional maupun akun syariah.

MNC Sekuritas berperan sebagai penerima dan perantara wakaf, infak,dan zakat saham yang diberikan oleh investor. Pemberian saham ini kemudian disalurkan oleh badan pengelola yang telah resmi bekerja sama dengan MNC Sekuritas yaitu Rumah Zakat Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia.

Jika ingin berinvestasi sekaligus bersedekah, Anda dapat memberikan donasi sukarela untuk bantuan kemanusiaan Gaza melalui aplikasi MotionTrade di fitur Filantropi. Anda dapat memilih opsi Zakat dengan tujuan Fisabilillah atau Infak untuk tujuan Kemaslahatan Umat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/622/3096191/mnc-sekuritas-rilis-indikator-baru-market-status-di-aplikasi-motiontrade-80m6vV3AAg.jpg
MNC Sekuritas Rilis Indikator Baru Market Status di Aplikasi MotionTrade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/622/3090361/ikuti-promo-gebyar-berdikari-di-motiontrade-berhadiah-cashback-rp100-000-DGGfXpgtsE.jpg
Ikuti Promo Gebyar Berdikari di MotionTrade, Berhadiah Cashback Rp100.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/320/3089071/mnc-sekuritas-cabang-semarang-gelar-outlook-bursa-tahun-2025-5p6ngbyk8Y.jfif
MNC Sekuritas Cabang Semarang Gelar Outlook Bursa Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/278/3082834/mnc-sekuritas-ramaikan-capital-market-summit-expo-2024-f0nHbKTLON.jpg
MNC Sekuritas Ramaikan Capital Market Summit & Expo 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/320/3077252/mnc-sekuritas-dukung-peresmian-dan-edukasi-peluncuran-ekosistem-pondok-pesantren-inklusif-keuangan-syariah-KqtaidyGfi.jfif
MNC Sekuritas Dukung Peresmian dan Edukasi Peluncuran Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/278/3072300/besok-saksikan-ig-live-research-corner-bahas-suku-bunga-turun-namun-dibuyarkan-bazooka-china-z6950PD8MT.jfif
Besok! Saksikan IG Live Research Corner Bahas Suku Bunga Turun, Namun Dibuyarkan Bazooka China
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement