Riset MNC Sekuritas: IHSG Masih Rawan Koreksi

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - MNC Sekuritas mengatakan, saat ini posisi IHSG diperkirakan sedang berada di awal wave iii dari wave (iii).

"Sehingga IHSG masih rawan terkoreksi ke rentang area 6.856-6.893 sekaligus untuk menutup gap," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (23/11/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.887. 6.760 dan resistance 7.020, 7.040.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ARTO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2.040-2.180

Target Price: 2.520, 2.760

Stoploss: below 1.930