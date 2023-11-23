Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Diproyeksi Tembus Level 7.000

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |07:50 WIB
IHSG Hari Ini Diproyeksi Tembus Level 7.000
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diproyeksi bergerak dalam kecenderungan menguat pada sepanjang perdagangan ke level 7.000. IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.850 – 7.000.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, diperkirakan terjadi profit taking pada saham-saham big caps secara khusus pada saham-saham grup Barito yang menyebabkan IHSG melemah pada perdagangan kemarin.

"Namun kabar baiknya, IHSG tidak patah tren. IHSG sendiri memiliki gap pada 6886," tulis William dalam analisisnya, Kamis (23/11/2023).

Menurut William, akan menjadi pelemahan yang wajar jika misalnya IHSG melemah kembali hari ini, namun terbatas hanya pada 6886. Sedangkan secara teknikal dia melihat bahwa IHSG masih dalam arah naik.

"Nilai transaksi pasar masih tipis, masih di bawah 10T, belum ada kejadian yang menarik perhatian dan bisa menjadi sentimen saat ini," katanya.

Untuk faktor teknikal, IHSG menguji resistance 7.000, pada perdagangan kemarin terlihat adanya percobaan menutup gap pada 6886.

"Jika pelemahan berlanjut dengan tertahan pada area ini, maka pelemahan ini adalah peluang besar untuk buy on weakness. Hal ini dikarenakan tren IHSG yang sudah menguat," jelas dia.

Halaman:
1 2
