Riset MNC Sekuritas: IHSG Diproyeksi Koreksi

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat selama IHSG tidak menguat di atas 7.011 sebagai resistance terdekatnya, maka posisi IHSG saat ini sedang berada di awal wave iv dari wave (iii).

"Hal ini berarti, pergerakan IHSG akan rawan terkoreksi untuk menguji 6.885-6.915 sekaligus untuk menutup gap," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (22/11/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.887. 6.760 dan resistance 7.020, 7.040.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AUTO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2.650-2.700

Target Price: 2.870, 3,110

Stoploss: below 2.510