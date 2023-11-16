Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ayo Belajar Jenis-Jenis Instrumen Investasi Pasar Modal di IG Live MNC Sekuritas Hari Ini

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |09:40 WIB
Ayo Belajar Jenis-Jenis Instrumen Investasi Pasar Modal di IG Live MNC Sekuritas Hari Ini
Live Instagram MNC Sekuritas Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas aktif dan konsisten menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas. Salah satunya melalui Instagram Live MNC Sekurita.

Hal ini dilakukan supaya mencapai tujuan finansial atau financial goal di masa mendatang adalah dengan melakukan investasi pada instrumen yang tepat. Di mana da banyak jenis investasi yang tersedia dan dapat dipilih oleh investor.

Masyarakat bisa memilih berinvestasi di pasar modal, emas, properti, dan lain sebagainya sebagai sarana untuk memperoleh imbal hasil yang sesuai dengan tujuan keuangan Anda.

Di pasar modal, instrumen seperti saham, reksa dana, dan obligasi bisa menjadi pilihan. Investasi di pasar modal juga bisa dilakukan secara konvensional maupun syariah. Setiap instrumen investasi tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebelum Anda berinvestasi, Anda perlu memahami jenis-jenis instrumen investasi agar bisa memilih instrumen investasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

Jangan lewatkan pembahasan tentang “Mengetahui Jenis-Jenis Instrumen Investasi di Pasar Modal" pada Kamis (16/11/2023) pukul 16.30 WIB bersama Spesialis Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia Marco Poetra Kawet, dipandu oleh Stock Expert MNC Sekuritas Luqman El Hakiem.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/278/3186356/mnc_sekuritas-VTcB_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Acara Edukasi Reksa Dana di Universitas Pancasila Bersama Berdikari Manajemen Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/622/3186048/mnc_fest-x1FW_large.jpg
Promo Spesial HUT ke-36 MNC Group, Raih Cashback Reksa Dana 50% di Booth MNC Sekuritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184796/mnc_sekuritas-JmdY_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Edukasi Pasar Modal, Lo Kheng Hong Ingatkan Pesan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/622/3184576/mnc_sekuritas-gjZq_large.jpg
MNC Sekuritas Edukasi di SMK Pariwisata Metland, Dorong Generasi Muda Melek Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/278/3184150/motiontrade-oYNg_large.jpg
Jangan Ketinggalan! Promo Spesial Bulan Inklusi Keuangan dari Avrist AM di MotionTrade Berakhir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182860/mnc_sekuritas-MkmN_large.jpg
Cuan Halal Ala Mitra Ojol, Saksikan di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement