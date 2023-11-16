Ayo Belajar Jenis-Jenis Instrumen Investasi Pasar Modal di IG Live MNC Sekuritas Hari Ini

JAKARTA - MNC Sekuritas aktif dan konsisten menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas. Salah satunya melalui Instagram Live MNC Sekurita.

Hal ini dilakukan supaya mencapai tujuan finansial atau financial goal di masa mendatang adalah dengan melakukan investasi pada instrumen yang tepat. Di mana da banyak jenis investasi yang tersedia dan dapat dipilih oleh investor.

Masyarakat bisa memilih berinvestasi di pasar modal, emas, properti, dan lain sebagainya sebagai sarana untuk memperoleh imbal hasil yang sesuai dengan tujuan keuangan Anda.

Di pasar modal, instrumen seperti saham, reksa dana, dan obligasi bisa menjadi pilihan. Investasi di pasar modal juga bisa dilakukan secara konvensional maupun syariah. Setiap instrumen investasi tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebelum Anda berinvestasi, Anda perlu memahami jenis-jenis instrumen investasi agar bisa memilih instrumen investasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

Jangan lewatkan pembahasan tentang “Mengetahui Jenis-Jenis Instrumen Investasi di Pasar Modal" pada Kamis (16/11/2023) pukul 16.30 WIB bersama Spesialis Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia Marco Poetra Kawet, dipandu oleh Stock Expert MNC Sekuritas Luqman El Hakiem.