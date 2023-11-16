JAKARTA - MNC Sekuritas dalam risetnya menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpelung terus menguat pada perdagangan hari ini. Di mana sebelumnya IHSG menguat 1,4% ke 6.958 dan masih didominasi oleh volume pembelian.
MNC Sekuritas mengatakan, dengan tertembusnya area resistance di 6,887, maka posisi IHSG saat ini diperkirakan sedang berada di wave iii dari wave (iii).
"Sehingga IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji rentang area 6.990-7.020 terlebih dahulu," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (16/11/2023).
Namun demikian, waspadai akan adanya gap yang terjadi pada rentang 6.887-6.913.
Oleh karena itu, untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.887, 6.760 dan resistance 6.986, 7.020.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
AKRA - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 1,420-1,455
Target Price: 1,510, 1,570
Stoploss: below 1,400
HEAL - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 1,435-1,490
Target Price: 1,575, 1,620
Stoploss: below 1,405