MNC Sekuritas Prediksi IHSG Tembus Level 7.020

JAKARTA - MNC Sekuritas dalam risetnya menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpelung terus menguat pada perdagangan hari ini. Di mana sebelumnya IHSG menguat 1,4% ke 6.958 dan masih didominasi oleh volume pembelian.

MNC Sekuritas mengatakan, dengan tertembusnya area resistance di 6,887, maka posisi IHSG saat ini diperkirakan sedang berada di wave iii dari wave (iii).

"Sehingga IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji rentang area 6.990-7.020 terlebih dahulu," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (16/11/2023).

Namun demikian, waspadai akan adanya gap yang terjadi pada rentang 6.887-6.913.

Oleh karena itu, untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.887, 6.760 dan resistance 6.986, 7.020.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AKRA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1,420-1,455

Target Price: 1,510, 1,570

Stoploss: below 1,400

HEAL - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1,435-1,490

Target Price: 1,575, 1,620

Stoploss: below 1,405