IHSG Berpotensi Menguat ke Level 7.000 Hari Ini

IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat pada pada perdagangan hari ini. Pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.850–7.000.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya adalah berhasil menguat. Dibantu dengan sentimen inflasi AS yang mereda, IHSG langsung menembus resistance 6.900.

"What’s more? Adanya kenaikan nilai transaksi. Persis seperti harapan kami, di mana jika penguatan IHSG terjadi terus, maka nilai transaksi akan meningkat dengan sendirinya," tulis William dalam analisisnya, Kamis (16/11/2023).

Menurut William, penguatan IHSG pada perdagangan kemarin pun tidak ditopang oleh saham BREN dan CUAN saja, melainkan ada bantuan dari saham-saham movers lainnya.

Untuk faktor teknikal, IHSG membentuk gap up pada 6886. Jika terjadi pelemahan di area ini maka dpat diartikan bahwa pelemahan yang terjadi hanya untuk menutup gap.

"Ini menjadi kesempatan yang bagus untuk buy on weakness, dan untuk arah pasar sendiri terlihat sudah mengarah pada penguatan," katanya.

Sedangkan untuk sentimen, inflasi AS menurun, sentimen positif untuk meredam kekhawatiran Fed rate.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat sebesar 96.14 poin (+1.40%) menuju 6.958,20 pada perdagangan hari Rabu 15 November 2023.

Sebanyak 319 saham menguat, 207 saham menurun, dan 227 saham tidak mengalami perubahan harga pada perdagangan kemarin. Nilai transaksi mencapai 10.6T (all market).

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal.

ICBP, buy, support 10250, resistance 10800.

Pembentukan demand zone dalam area 10250 – 10800.