HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat ke 6.958, Transaksi Tembus Rp10,9 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |16:27 WIB
IHSG Ditutup Menguat ke 6.958, Transaksi Tembus Rp10,9 Triliun
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 1,40% di 6.958,20 pada perdagangan hari ini Rabu (15/11/2023).

Dibuka positif sejak bel pembukaan, indeks komposit tampil gemilang sepanjang perdagangan dengan rentang harga di area 6.912-6.985. IHSG sempat menguat hingga 1,80%.

Transaksi perdagangan sore ini mencapai Rp10,91 triliun, dari net-volume 20,76 miliar saham yang diperdagangkan.

LQ45 naik 1,79% di 920,12, indeks JII menguat 0,73% di 519,05, indeks MNC36 menanjak 1,71% di 351,00, sedangkan IDX30 tumbuh 1,93% di 475,80.

Sepuluh sektor yang berada di zona hijau antara lain keuangan 1,59%, infrastruktur 3,60%, bahan baku 0,42%, konsumer nonsiklikal 0,06%, teknologi 2,47%, konsumer siklikal 1,55%, properti 2,17%, energi 0,18%, transportasi 0,22%, dan industri 0,35%. Sedangkan yang melemah hanya kesehatan 0,49%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
