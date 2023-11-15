Riset MNC Sekuritas: Penguatan IHSG Rawan Tertahan Level Resisten

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih tertahan oleh resistance di 6.887.

"Selama IHSG belum mampu menembus area resistance terdekatnya di 6.887. maka posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave ii dari wave (iii)," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (15/11/2023).

Hal tersebut berarti IHSG masih rawan berbalik terkoreksi untuk menguji 6.734 terlebih dahulu.

"Namun, apabila IHSG break dari resistance di 6.887. maka IHSG saat ini sedang membentuk wave iii dari wave (iii) ke area 6.938-7.000." ungkap risetnya.

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.760. 6.639 dan resistance 6.887. 6.986.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BMRI - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 5.700-5.800

Target Price: 6.100. 6.250

Stoploss: below 5.625