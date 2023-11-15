Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Diprediksi Bergerak Menguat ke Level 6.900

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |07:44 WIB
IHSG Hari Ini Diprediksi Bergerak Menguat ke Level 6.900
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diprediksi bergerak dalam kecenderungan menguat pada sepanjang perdagangan. IHSG hari ini diramal berada di kisaran 6.800 – 6.850.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, IHSG masih sepi, namun jika melihat pergerakan penggeraknya, maka kita mengetahui bahwa IHSG sedang menuju resistance 6.900.

"Terfokus pada analisis teknikal, terlihat IHSG sedang bergerak menuju MA60 (6.896) di sekitar area 6.900," tulis William dalam analisisnya, Rabu (15/11/2023).

Menurut William, jika level ini bisa ditembus, dengan kondisi persebaran jumlah saham-saham yang menguat secara normal, maka IHSG bisa meneruskan penguatannya tanpa harus disertai dengan kenaikan nilai transaksi.

"Malah, kenaikan nilai transaksi ini bisa terjadi dengan sendirinya," kata dia.

Terlihat adanya penguatan pada sektor energi yang mana menurut kami merupakan bagian dari siklus akhir tahun.

"Sedangkan sektor lainnya yang cukup menarik saat ini adalah industri rokok," ujar William.

Untuk faktor teknikal, IHSG menguji level resistance 6.900. Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan.

