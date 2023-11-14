Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berakhir Menguat ke Level 6.862

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |16:52 WIB
IHSG Berakhir Menguat ke Level 6.862
IHSG Hari Ini Berakhir Menguat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seharian di zona hijau. Di akhir perdagangan, IHSG ditutup menguat 23,74 poin atau 0,35% ke level 6.862,05.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (14/11/2022), terdapat 285 saham menguat, 233 saham melemah dan 234 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp6,8 triliun dari 17,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,3% ke 903,912, indeks JII menguat 0,11% ke 515,319, indeks IDX30 menguat 0,25% ke 466,858 dan indeks MNC36 menguat 0,2% ke 345,09.

Untuk indeks sektoral mayoritas menguat yakni energi 0,61%, barang baku 0,53%, industri 0,03%, siklikal 0,1%, kesehatan 1,21%, keuangan 0,41%, properti 0,07%, teknologi 0,66%, infrastruktur 0,43%, transportasi 1,36%. Sedangkan yang melemah hanya sektor non siklikal 0,15%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Surya Permata Andalan Tbk (NATO) naik 34,31% ke Rp184, PT Martina Berto Tbk (MBTO) naik 33,03% ke Rp145 dan saham PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) naik 21,72% ke Rp482.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930203/238-saham-menguat-ihsg-hari-berakhir-di-level-7-080-2ieJOXAUDf.jpg
238 Saham Menguat, IHSG Hari Berakhir di Level 7.080
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930173/wika-beton-wton-bidik-kontrak-baru-naik-hingga-10-di-2024-lIVbKQedND.jpg
WIKA Beton (WTON) Bidik Kontrak Baru Naik hingga 10% di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930145/indo-tambangraya-itmg-operasikan-tambang-baru-tahun-depan-cVY55C7OVh.jpg
Indo Tambangraya (ITMG) Operasikan Tambang Baru Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930008/ihsg-menguat-0-65-istirahat-di-level-7-082-xEofwTa0zH.jpg
IHSG Menguat 0,65%, Istirahat di Level 7.082
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/320/2930003/hermina-heal-janji-tebar-dividen-ke-investor-E6ohPW54VY.jpg
Hermina (HEAL) Janji Tebar Dividen ke Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2929897/ihsg-akhir-november-dibuka-menguat-pada-level-7-052-jgLCVuG1Ul.jfif
IHSG Akhir November Dibuka Menguat pada Level 7.052
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement