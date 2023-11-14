IHSG Berakhir Menguat ke Level 6.862

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seharian di zona hijau. Di akhir perdagangan, IHSG ditutup menguat 23,74 poin atau 0,35% ke level 6.862,05.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (14/11/2022), terdapat 285 saham menguat, 233 saham melemah dan 234 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp6,8 triliun dari 17,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,3% ke 903,912, indeks JII menguat 0,11% ke 515,319, indeks IDX30 menguat 0,25% ke 466,858 dan indeks MNC36 menguat 0,2% ke 345,09.

Untuk indeks sektoral mayoritas menguat yakni energi 0,61%, barang baku 0,53%, industri 0,03%, siklikal 0,1%, kesehatan 1,21%, keuangan 0,41%, properti 0,07%, teknologi 0,66%, infrastruktur 0,43%, transportasi 1,36%. Sedangkan yang melemah hanya sektor non siklikal 0,15%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Surya Permata Andalan Tbk (NATO) naik 34,31% ke Rp184, PT Martina Berto Tbk (MBTO) naik 33,03% ke Rp145 dan saham PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) naik 21,72% ke Rp482.