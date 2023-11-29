Saham HELI dan PTSP Kembali Diperdagangkan Hari Ini

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut penghentian sementara perdagangan saham (unsuspensi) PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) dan PT Pioneerindo Gourmet International Tbk (PTSP), Di mana BEI sempat menghentikan perdagangan sementara kedua saham tersebut pada 20 November 2023.

Pembukaan kembali suspensi perdagangan saham HELI dan PTSP secara efektif berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai pada perdagangan sesi I hari ini, Rabu 29 November 2023.

"Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan Saham HELI dan PTSP di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 29 November 2023," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A.

Sebelumnya, pada perdagangan terakhir, Jumat (17/11/2023) lalu, saham HELI tercatat naik 22 point atau meningkat 10,78% ke harga Rp226 per saham.