Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham HELI dan PTSP Kembali Diperdagangkan Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |08:33 WIB
Saham HELI dan PTSP Kembali Diperdagangkan Hari Ini
Saham HELI dan PTSP Kembali Diperdagangkan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut penghentian sementara perdagangan saham (unsuspensi) PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) dan PT Pioneerindo Gourmet International Tbk (PTSP), Di mana BEI sempat menghentikan perdagangan sementara kedua saham tersebut pada 20 November 2023.

Pembukaan kembali suspensi perdagangan saham HELI dan PTSP secara efektif berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai pada perdagangan sesi I hari ini, Rabu 29 November 2023.

"Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan Saham HELI dan PTSP di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 29 November 2023," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A.

Sebelumnya, pada perdagangan terakhir, Jumat (17/11/2023) lalu, saham HELI tercatat naik 22 point atau meningkat 10,78% ke harga Rp226 per saham.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188756/emiten-zUdc_large.jpg
Emiten Farmasi MDLA Gandeng Merck Perluas Pasar Distribusi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187552/laba_hm_sampoerna-2GNQ_large.jpg
Emiten HMSP Raup Laba Bersih Rp4,5 Triliun pada 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/278/3185175/saham_top_losers-CI1s_large.jpeg
Deretan Saham Terlemah di Pekan Ini, PURI hingga PJHB Turun Paling Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/278/3185170/saham_top_gainers-EpCF_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 95,43 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184727/saham-W7UF_large.jpg
Boy Thohir Borong Saham TRIM, Tambah 3,1 Juta Lembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182898/ihsg_ditutup_melemah-m6Ac_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah di Level 8.366
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement