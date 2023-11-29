Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MedcoEnergi Dapat Restu Kesultanan Oman Akuisisi Blok Migas 60 dan 48

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |10:33 WIB
MedcoEnergi Dapat Restu Kesultanan Oman Akuisisi Blok Migas 60 dan 48
Medco Dapat Restu Kesultanan Oman Akuisisi Blok Migas (Foto: Reuters)
JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) atau MedcoEnergi mendapatkan persetujuan dari Kesultanan Oman untuk mengakuisisi 20% kepemilikan pada dua blok di negara tersebut. Transaksi ini diharapkan selesai pada Desember 2023.

“Akuisisi ini sejalan dengan strategi kami untuk memiliki dan mengembangkan aset-aset berkualitas tinggi yang menghasilkan kas dengan potensi pertumbuhan yang besar," kata Direktur Utama MedcoEnergi Hilmi Panigoro dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Menurut Hilmi. akuisisi ini akan meningkatkan produksi harian MedcoEnergi sebesar 13 MBOEPD dan berkontribusi signifikan terhadap cadangan gas dan minyak di masa depan

MedcoEnergi akan mengakuisisi dari OQ Exploration & Production LLC (OQEP) 20% kepemilikan atas lisensi produksi Blok 60 dan 20% kepemilikan atas lisensi eksplorasi Blok 48 yang keduanya berlokasi di darat, tepatnya di bagian barat tengah Oman.

Blok 60 memiliki dua lapangan produksi; Lapangan Minyak Bisat dan Lapangan gas Abu Butabul.

OQEP adalah perusahaan energi terintegrasi global yang terpusat di Oman. OQEP saat ini mengoperasikan tiga blok di Oman (8, 48 dan 60) dan berpartisipasi pada sejumlah joint ventures aset eksplorasi dan produksi di Oman dan Kazakhstan. OQEP akan tetap menjadi operator kedua blok tersebut.

(Dani Jumadil Akhir)

