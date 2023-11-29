Cara Mengecek Apakah Kita Terdaftar di JKN KIS?

Cara cek nama kita terdaftar di JKN KIS? (Foto: BPJS Kesehatan)

JAKARTA - Cara mengecek apakah nama kita terdaftar di JKN KIS menarik untuk diketahui.

JKN KIS atau singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Merupakan salah satu program layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah pusat Republik Indonesia.

Layanan JKN KIS merupakan salah satu program yang dikelola oleh BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Di mana program ini akan memberikan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Untuk dapat mengecek apakah kita sudah terdaftar dalam JKN KIS yaitu dengan melakukan beberapa cara. Beberapa langkah berikut merupakan langkah praktis untuk dapat mengecek JKN KIS:

1. Pengecekan pendaftaran melalui Aplikasi Mobile JKN

Apilkasi mobile JKN merupakan salah satu langkah praktis yang dapat digunakan untuk mengecek pendaftaran secara online. Berikut langkah-langkahnya:

- Donwload aplikasi mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store

- Lakukan daftar diri sebagai pengguna baru

- Login dengan menggunakan NIK/Nomor pada KTP

- Masukan Password

- Masukkan Captcha yang diminta

- Pilih menu peserta untuk melihat informasi status keaktifan terdaftarnya pengguna JKN-KIS dan data identitas.

2. Mengecek layanan melalui CHIKA (Chat Assistant JKN)

Layanan CHIKA merupakan salah satu bentuk layanan yang berada di aplikasi sosial media official BPJS seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Telegram. Berikut langkah mudah untuk mengecek pendataan dari CHIKA:

- Akses layanan CHIKA melalui media sosial yang ada

- Pilih menu cek status peserta

- Ketik nomor peserta / NIK dan tanggal lahir yang sesuai dengan format yang diminta

- Setelah itu CHIKA akan menampilkan informasi status keaktifan dari JKN-KIS.

3. Cek melalui care center BPJS Kesehatan

- BPJS kesehatan memiliki nomor care center tersendiri yaitu dapat dihubungi pada nomor 165. Berikut langkah mudahnya:

- Hubungi nomor care center kesehatan BPJS pada nomor 165

- Pilih jenis layanan dan status kepesertaan

- Ketik nomor penduduk/NIK dan masukan tanda lahir

- Setelah itu pihak care center akan mengirimkan informasi terkait status keaktifan kepesertaan JKN-KIS.