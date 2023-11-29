Pupuk Kaltim Bakal Resmikan Pabrik Amonium Nitrat Akhir Desember 2023

JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) bersiap untuk meresmikan pabrik amonium nitrat mereka.

Pada tanggal 20 Desember 2023, Pupuk Kaltim, bersama anak perusahaannya, PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN), akan memperkenalkan pabrik amonium nitrat berkapasitas 75.000 MTPY di Kawasan Industri PT Kaltim Industrial Estate (KIE), membawa inovasi industri ke wilayah tersebut.

BACA JUGA: Alasan Jokowi Bangun Pabrik Pupuk di Papua

Pabrik ini tidak hanya menciptakan peluang lapangan kerja dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi langkah strategis Pupuk Kaltim dalam memenuhi kebutuhan pupuk serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Corporate Secretary, Teguh Ismartono menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan langkah besar dalam mendukung ketahanan pangan.

"Pabrik amonium nitrat yang akan diresmikan akhir Desember ini bukan hanya menandai pencapaian kita dalam pengembangan industri, tetapi juga langkah besar dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ungkap Teguh pada Pers Gathering Menuju HUT Pupuk Kaltim ke-46, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Proyek pembangunan pabrik amonium nitrat dimulai dua tahun lalu, dan saat ini telah melalui serangkaian uji demo, performa tes, dan tinggal menunggu pengujian akhir atau acceptance testing.