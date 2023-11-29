Tiket 34 Kereta Api Tambahan untuk Nataru 2023 Sudah Dapat Dipesan, Ini Rutenya

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan mengoperasikan 34 KA Tambahan pada periode Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Tiket KA tambahan tersebut sudah dapat dipesan mulai 29 November 2023 pukul 00.00 WIB melalui aplikasi Access by KAI, web kai.id, dan seluruh channel penjualan online resmi lainnya.

Adapun loket di stasiun hanya melayani penjualan tiket go show mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan total KAI menambah 311.856 tempat duduk KA Jarak Jauh. KA-KA tambahan tersebut tersedia untuk perjalanan relasi favorit seperti Jakarta - Solo pp, Jakarta - Surabaya pp, Jakarta - Malang pp, Bandung - Solo pp, dan lainnya.

“KAI menambah beberapa perjalanan di berbagai rute dan kelas untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api pada momen Nataru. Hadirnya KA-KA Tambahan ini menunjukkan kesiapan KAI dalam menyediakan sarana transportasi bagi pelanggan yang ingin melakukan perjalanan di masa Nataru, serta wujud komitmen KAI untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” kata Joni dalam keterangan resmi, Rabu (29/11/2023).