HOME FINANCE HOT ISSUE

Masih Timpang, Menaker Lapor ke Jokowi soal Kompetensi SDM RI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |19:46 WIB
Masih Timpang, Menaker Lapor ke Jokowi soal Kompetensi SDM RI
Menaker Ida Fauziyah lapor ke Jokowi soal kompetensi SDM RI. (Foto: Kemnaker)
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah lapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kondisi ketenagakerjaan khususnya kebutuhan pasar kerja di Indonesia.

"Yang disampaikan ke Presiden kita akan dapat bonus demografi sampai 2030, yang kami siapkan adalah agar bonus demografi berikan manfaat kepada pembangunan nasional kita," ujar Ida Fauziyah di Istana Negara, Rabu (29/11/2023).

Ida menjelaskan saat ini masih ada ketimpangan antara kebutuhan industri dengan kompetensi yang dimiliki oleh angkatan kerja bertambah setiap tahunnya.

Kondisi ini menurutnya bakal menjadi ancaman dan menambah jumlah pengangguran di Indonesia jika tidak ada peningkatan sesuai dengan kebutuhan industri.

"Kita harus siapkan skill dan kompetensi. Kita analisa kebutuhan pasar kerja seperti apa dan penyiapan skill dan kompetensi untuk menyambut pasar kerja seperti apa," lanjutnya.

