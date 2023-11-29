Advertisement
HOT ISSUE

Sri Mulyani Gelontorkan Rp38 Triliun Antisipasi Pemilu 2 Putaran

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |19:52 WIB
Sri Mulyani Gelontorkan Rp38 Triliun Antisipasi Pemilu 2 Putaran
Menteri Keuangan Sri Mulyani gelontorkan dana untuk pemilu 2 putaran. (Foto: YouTube/Sekretariat Presiden)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bakal menggelontorkan dana Rp38 triliun di tahun 2024 untuk pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu).

Sri mengatakan anggaran tersebut juga sebagai langkah antisipasi apabila nantinya pemilu berlangsung dua putaran.

"Tahun depan kita juga akan terus mendukung pelaksanaan pemilu yang total anggaran Rp38 triliun dan antisipasi kalau terjadi putaran ke dua," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Diketahui, Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan anggaran pemilu tahun ini sebesar Rp30,1 triliun.

Hingga oktober 2023, anggaran tersebut sudah disalurkan lebih dari 50% dari total pagu anggaran.

