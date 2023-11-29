Peluang Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Semakin Besar

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) membuka peluang usaha yang besar bagi penyandang disabilitas. Kerjasama strategis ini juga dilakukan bersama Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia (PTI).

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menekankan pentingnya mengembangkan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dengan melakukan pendekatan secara klaster.

“Klaster itu bisa dari produknya maupun klaster wilayah. Contoh di Garut, kami mendirikan pabrik konveksi untuk menghasilkan produk olahan kulit seperti jaket, sepatu, dan tas,” ungkap Teten.

Selain itu, dari sisi pembiayaan sudah terdapat KUR klaster. Klasterisasi menurut membuat pengembangan pelatihan pada UMKM menjadi lebih mudah.

“Mereka tidak lagi harus memikirkan cara mengembangkan produknya, bahan baku dari mana karena bisa langsung dipasok, hingga didukung marketingnya,” ujar Teten.

Ketua Umum Yayasan PTI Myra Winarko mengungkapkan, dukungan dari Kemenkop UKM dan Dekranas memberikan peluang besar bagi 31 juta kaum disabilitas di Indonesia. PTI sebagai inkubator bisnis bagi disabilitas, telah menjalankan berbagai program pembinaan di seluruh Indonesia. Ini termasuk pelatihan untuk membuat telur asin, make-up artis, melukis, dan memasak, yang telah membantu banyak disabilitas menjadi lebih mandiri dan masuk ke pasar kerja.