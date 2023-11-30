Advertisement
HOT ISSUE

Menhub Ingin Pelabuhan Indonesia Ramah Lingkungan

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |15:53 WIB
Menhub Ingin Pelabuhan Indonesia Ramah Lingkungan
Menhub Ingin Pelabuhan Indonesia Ramah Lingkungan. (Foto: Okezone.com/Pelindo)
A
A


JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya berupaya menekan emisi karbon yang ada di sektor pelayaran. Salah satu yang dilakukan dengan digitalisasi pelayaran dengan penerapan Maritime Single Window.

"Indonesia juga mendongrak jumlah pelabuhan untuk menjadi pelabuhan ramah lingkungan," katanya di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Menurutnya, dalam meningkatkan otomasi dan digitalisasi pelayaran, Indonesia telah menerapkan sistem Maritime Single Window dan meningkatkan jumlah pelabuhan yang cerdas dan berkelanjutan.

"Indonesia secara aktif terlibat dalam pengembangan Marine Autonomous Surface Ships Code," kata Budi Karya.

Dalam hal ini, Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau dikenal dengan BKI membantu pemerintah melobi Indonesia dalam proses pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota dewan IMO.

"Sebagaimana diamanatkan Menteri Perhubungan RI bahwa seluruh delegasi Indonesia yang ditugaskan, untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menggalang dukungan dan mendapatkan suara dari negara lain, dan BKI masuk sebagai salah satu delegasi Pemerintah Indonesia,” ujar Direktur Operasi IDSurvey/BKI Benny Susanto.

Halaman:
1 2
