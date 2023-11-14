Gandeng KAI, Pelindo Persingkat Waktu Pengiriman Barang di Pelabuhan

JAKARTA - Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bisnis logistik dan hinterland development, PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) membuka layanan multimoda jalur baru Belawan–Pematang Siantar di Sumatera Utara.

Layanan multimoda jalur tersebut dioperasikan anak perusahaan SPSL, yakni PT Prima Indonesia Logistik, yang berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia dan PT Sumatera Tobacco Trading Company.

Direktur Komersial dan Teknik SPSL Ichwal Fauzy Harahap mengatakan, pembukaan layanan multimoda jalur Belawan–Pematang Siantar bertujuan untuk mengintegrasikan kawasan hinterland dengan pelabuhan. Layanan ini meningkatkan efisiensi distribusi logistik nasional, khususnya di Sumatera Utara.

“SPSL sebagai Subholding Pelindo pada klaster logistik dan hinterland development berkomitmen untuk mendukung kelancaran distribusi logistik nasional. Integrasi antara hinterland dan pelabuhan kami wujudkan melalui kolaborasi dengan para pelaku industri. Layanan multimoda ini tidak hanya mengandalkan moda angkutan darat, tetapi juga mengintegrasikan kereta api,” jelasnya, Selasa (14/11/2023).

Ichwal menekankan, layanan multimoda jalur Belawan–Pematang Siantar akan memperlancar arus barang, mempersingkat waktu pengiriman, dan meningkatkan reliability serta safety dalam pendistribusian barang.

Pada triwulan ketiga tahun 2023, SPSL berhasil melayani transportasi logistik multimoda sebanyak 8.426 box di Kawasan Sumatera Utara, melalui jalur Sei Mangkei – Belawan, Sei Mangkei – Kuala Tanjung, dan Kuala Tanjung – Belawan. SPSL akan terus menjalankan eksplorasi untuk pengembangan layanan multimoda yang terintegrasi, dengan fokus utama pada keamanan dan kecepatan logistik.