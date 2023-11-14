Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng KAI, Pelindo Persingkat Waktu Pengiriman Barang di Pelabuhan

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |20:45 WIB
Gandeng KAI, Pelindo Persingkat Waktu Pengiriman Barang di Pelabuhan
Pelindo-KAI. (Foto: Okezone.com/Pelindo)
A
A
A

JAKARTA - Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bisnis logistik dan hinterland development, PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) membuka layanan multimoda jalur baru Belawan–Pematang Siantar di Sumatera Utara.

Layanan multimoda jalur tersebut dioperasikan anak perusahaan SPSL, yakni PT Prima Indonesia Logistik, yang berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia dan PT Sumatera Tobacco Trading Company.

Direktur Komersial dan Teknik SPSL Ichwal Fauzy Harahap mengatakan, pembukaan layanan multimoda jalur Belawan–Pematang Siantar bertujuan untuk mengintegrasikan kawasan hinterland dengan pelabuhan. Layanan ini meningkatkan efisiensi distribusi logistik nasional, khususnya di Sumatera Utara.

“SPSL sebagai Subholding Pelindo pada klaster logistik dan hinterland development berkomitmen untuk mendukung kelancaran distribusi logistik nasional. Integrasi antara hinterland dan pelabuhan kami wujudkan melalui kolaborasi dengan para pelaku industri. Layanan multimoda ini tidak hanya mengandalkan moda angkutan darat, tetapi juga mengintegrasikan kereta api,” jelasnya, Selasa (14/11/2023).

Ichwal menekankan, layanan multimoda jalur Belawan–Pematang Siantar akan memperlancar arus barang, mempersingkat waktu pengiriman, dan meningkatkan reliability serta safety dalam pendistribusian barang.

Pada triwulan ketiga tahun 2023, SPSL berhasil melayani transportasi logistik multimoda sebanyak 8.426 box di Kawasan Sumatera Utara, melalui jalur Sei Mangkei – Belawan, Sei Mangkei – Kuala Tanjung, dan Kuala Tanjung – Belawan. SPSL akan terus menjalankan eksplorasi untuk pengembangan layanan multimoda yang terintegrasi, dengan fokus utama pada keamanan dan kecepatan logistik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/320/3096578/reaksi-bos-pelindo-soal-merger-dengan-pelni-dan-asdp-r2p7diAgG4.jpg
Reaksi Bos Pelindo soal Merger dengan Pelni dan ASDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/11/3082896/direktur_sdm_pt_pelindo_terminal_petikemas_ady_sutrisno_memberikan_pengarahan_kepad-cWCw_large.jpeg
Pelindo Terminal Petikemas Sosialisasikan Safety Awareness di Seluruh Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/11/3072414/pelindo_idea_2024-7gms_large.jpg
Pelindo IDEA 2024, Dorong Inovasi untuk Efisiensi Operasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/11/3070502/pelindo-C3KU_large.jpg
Kinerja Makin Solid, Pelindo Lunasi Global Bonds USD500 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/320/3068703/3-tahun-merger-aset-pelindo-tembus-rp123-triliun-5ShjKCahCw.jfif
3 Tahun Merger, Aset Pelindo Tembus Rp123 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/11/3053820/pelindo-tPuq_large.jpg
Selamat! PT Pelindo Terminal Petikemas Raih Penghargaan SMK3 dari Kemenaker RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement