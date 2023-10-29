Efisiensi Bisnis, Pelindo Integrasikan Dua Anak Perusahaan

JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) melalui PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) mengintensifkan pengembangan dan layanan bisnisnya. Pada triwulan III tahun 2023, progres implementasi pemurnian bisnis mencapai 81%.

“Tahun ini SPSL mengintegrasikan dua anak perusahaannya, yakni PT Nusantara Terminal Services (NTS) dan PT Multi Terminal Indonesia (MTI). Integrasi ini membentuk entitas tunggal, PT Multi Terminal Indonesia," kata Direktur Utama SPSL, Joko Noerhudha, Minggu (29/10/2023).

Menurutnya, integrasi NTS dan MTI merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional perusahaan dan optimalisasi sumber daya. Langkah ini membuka potensi penciptaan nilai jangka panjang, dengan mengurangi biaya overhead, klasterisasi entitas, dan standardisasi sumber daya pada entitas bisnis.

Komposisi kepemilikan saham MTI saat ini adalah 99,12% dimiliki oleh SPSL, 0,22% dimiliki oleh Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar), dan 0,65% dimiliki oleh Koperasi Karyawan Pelindo IV.

Joko Noerhudha menambahkan bahwa perusahaan saat ini juga tengah melakukan sejumlah aksi korporasi lainnya, termasuk inbreng saham, transfer bisnis, restrukturisasi keuangan, penyempurnaan bisnis, serta investasi tambahan.