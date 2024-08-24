Selamat! PT Pelindo Terminal Petikemas Raih Penghargaan SMK3 dari Kemenaker RI

PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) meraih 10 penghargaan ketenagakerjaan atas komitmen Perseroan dalam implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). (Foto: dok Pelindo)

SURABAYA - Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) meraih 10 penghargaan ketenagakerjaan pada 2024 dalam Naker Fest 2024 yang digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Sabtu (24/8).

Penghargaan tersebut berupa bendera emas, sertifikat emas dan sertifikat perak atas komitmen Perseroan dalam implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penghargaan diberikan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah kepada para perwakilan perusahaan.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan penghargaan yang diberikan ditujukan kepada setiap terminal yang dikelola perusahaan dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Kriteria dimaksud mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan SMK3.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya yang melekat dalam setiap aktivitas operasional perusahaan,” kata Widyaswendra.