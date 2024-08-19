Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terapkan Manajemen Risiko, Pelindo Dapat Pengakuan Lembaga Internasional

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |20:27 WIB
Terapkan Manajemen Risiko, Pelindo Dapat Pengakuan Lembaga Internasional
Pelindo Raih Penghargaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo berhasil mendapatkan tiga penghargaan internasional sekaligus pada ajang ASEAN Risk Award 2024 (ARA).

Penghargaan tersebut yaitu Winner pada kategori ASEAN Risk Champion dan Runner-up pada kategori ASEAN GRC Award. Sementara itu, salah satu anak perusahaan Pelindo Group, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), menjadi Runner up untuk Kategori ASEAN Risk Champion.

“Pencapaian ini merupakan bukti dan pengakuan lembaga internasional atas komitmen jajaran Direksi dan Komisaris Pelindo, beserta seluruh insan Pelindo dalam menerapkan Manajemen Risiko dan GRC yang efektif di Perusahaan,” ujar Group Head Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan Pelindo Usman Saroni.

Pelindo telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai ISO 31000:2018 serta penyelarasan dengan peraturan Kementerian BUMN dalam strategi transformasi Perusahaan, yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem logistik, meningkatkan nilai perusahaan, dan mencegah potensi risiko.

Untuk memastikan keselarasan dengan visi dan misinya, Pelindo telah menyusun peta jalan yang memandu proses, tahapan, dan pencapaian yang diprioritaskan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/320/3096578/reaksi-bos-pelindo-soal-merger-dengan-pelni-dan-asdp-r2p7diAgG4.jpg
Reaksi Bos Pelindo soal Merger dengan Pelni dan ASDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/11/3082896/direktur_sdm_pt_pelindo_terminal_petikemas_ady_sutrisno_memberikan_pengarahan_kepad-cWCw_large.jpeg
Pelindo Terminal Petikemas Sosialisasikan Safety Awareness di Seluruh Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/11/3072414/pelindo_idea_2024-7gms_large.jpg
Pelindo IDEA 2024, Dorong Inovasi untuk Efisiensi Operasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/11/3070502/pelindo-C3KU_large.jpg
Kinerja Makin Solid, Pelindo Lunasi Global Bonds USD500 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/320/3068703/3-tahun-merger-aset-pelindo-tembus-rp123-triliun-5ShjKCahCw.jfif
3 Tahun Merger, Aset Pelindo Tembus Rp123 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/11/3053820/pelindo-tPuq_large.jpg
Selamat! PT Pelindo Terminal Petikemas Raih Penghargaan SMK3 dari Kemenaker RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement