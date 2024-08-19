Terapkan Manajemen Risiko, Pelindo Dapat Pengakuan Lembaga Internasional

JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo berhasil mendapatkan tiga penghargaan internasional sekaligus pada ajang ASEAN Risk Award 2024 (ARA).

Penghargaan tersebut yaitu Winner pada kategori ASEAN Risk Champion dan Runner-up pada kategori ASEAN GRC Award. Sementara itu, salah satu anak perusahaan Pelindo Group, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), menjadi Runner up untuk Kategori ASEAN Risk Champion.

“Pencapaian ini merupakan bukti dan pengakuan lembaga internasional atas komitmen jajaran Direksi dan Komisaris Pelindo, beserta seluruh insan Pelindo dalam menerapkan Manajemen Risiko dan GRC yang efektif di Perusahaan,” ujar Group Head Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan Pelindo Usman Saroni.

Pelindo telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai ISO 31000:2018 serta penyelarasan dengan peraturan Kementerian BUMN dalam strategi transformasi Perusahaan, yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem logistik, meningkatkan nilai perusahaan, dan mencegah potensi risiko.

Untuk memastikan keselarasan dengan visi dan misinya, Pelindo telah menyusun peta jalan yang memandu proses, tahapan, dan pencapaian yang diprioritaskan.