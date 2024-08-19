Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Finance Perkuat Kerja Sama dengan Bank BJB

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |19:45 WIB
MNC Finance Perkuat Kerja Sama dengan Bank BJB
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Finance (MNC Finance) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama Joint Financing pada hari ini (19/8/2024).

Fasilitas kredit yang diberikan bank bjb kepada MNC Finance sebesar Rp 100 Miliar untuk pembiayaan otomotif. Bank BJB diwakilkan oleh Bapak Triastoto Hardjanto Wibowo, Pemimpin Divisi KPR & KKB Bank BJB didampingi oleh Adie Arief Wibawa selaku CEO Regional IV serta Billy Rahadian selaku Pemimpin Cabang Bank BJB Daan Mogot. Dari MNC Finance diwakilkan oleh Gabriel Mahjudin, Direktur Utama dan Edwin Andu, Direktur.

Melalui kerjasama ini, MNC Finance dan Bank BJB berkomitmen untuk mengembangkan produk dan layanan yang inovatif, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi regional serta memberikan nilai tambah bagi para nasabah dan pemangku kepentingan.

Kolaborasi ini juga mencerminkan kepercayaan dan komitmen bersama dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

"Penandatanganan kerjasama ini merupakan tonggak penting dalam sejarah MNC Finance. Kami sangat antusias untuk bekerja sama dengan bank bjb, sebuah institusi yang memiliki rekam jejak kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kami yakin bahwa sinergi ini akan membawa manfaat besar bagi kedua belah pihak serta masyarakat luas," ujar Gabriel.

