Tarif Baru LRT Jabodebek Mulai 1 Desember 2023 dengan 3 Skema, Cek di Sini





JAKARTA - Tarif promo LRT Jabodebek diberlakukan mulai Jumat 1 Desember 2023 dengan tiga skema jelang masa libur Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengatakan bahwa tarif promo LRT Jabodebek akan mulai berlaku pada Jumat 1 Desember 2023.

Risal mengatakan bahwa tarif promo ini dikeluarkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP-DJKA 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 147 Tahun 2023 tentang Tarif Promo Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik yang ditandatangani pada hari ini.

Dengan adanya pemberlakuan tarif promo baru tersebut maka masyarakat dapat menggunakan LRT Jabodebek dengan skema tarif sebagai berikut:

- Hari kerja Senin-Jumat pada jam sibuk (peak hour) periode waktu 06.00-08.59 WIB dan 16.00-18.59 WIB. Tarif Rp3.000 (1 km pertama) dan Rp700 tiap km selanjutnya dengan tarif maksimal Rp20.000.