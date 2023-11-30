Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Baru LRT Jabodebek 1 Desember 2023, Terjauh Rp10.000

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |20:57 WIB
Tarif Baru LRT Jabodebek 1 Desember 2023, Terjauh Rp10.000
Tarif baru LRT Jabodebek berlaku 1 Desember 2023. (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan siap menerapkan tarif promo LRT Jabodebek jelang masa libur Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal mengatakan bahwa tarif promo tersebut akan mulai berlaku pada 1 Desember 2023.

 BACA JUGA:

Adapun tarif promo berupa tarif maksimal Rp10 ribu untuk tarif terjauh.

Sementara untuk 1 km pertama masih tetap dikenakan biaya Rp3 ribu dan kilometer selanjutnya yakni Rp700.

 BACA JUGA:

Tarif tersebut hanya berlaku untuk di hari Senin hingga Jumat pada periode di luar jam sibuk yakni pada awal jam operasi hingga 05.59 WIB dan pukul 09.00 hingga 15.59 WIB serta 19.00 hingga akhir jam operasi.

Sementara untuk hari kerja pada jam sibuk yang dimulai pada pukul 06.00 hingga 08.59 WIB dan 16.00 hingga 18.59 WIB masih dikenakan tarif yang sama yakni Rp20 ribu untuk tarif maksimal.

Kemudian untuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional tetap menggunakan tarif Rp10 ribu untuk tarif maksimal.

Telusuri berita finance lainnya
