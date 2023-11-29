Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Pembangunan LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai, Ditarget Rampung 2026

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |21:12 WIB
Mengintip Pembangunan LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai, Ditarget Rampung 2026
Progres pembangunan LRT Jakarta Fase 1B. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang rute LRT dengan bangun proyek LRT Jakarta fase 1B.

Rute lanjutan ini dari Velodrome kemudian melewati lima stasiun dengan pemberhentian terakhir di Manggarai.

 BACA JUGA:

Proyek fase 1B yang ditargetkan sampai Manggarai ini berada dekat dengan stasiun KRL Manggarai, Halte BRT dan Non-BRT Transjakarta dan angkot Jaklingko.

Integrasi dan kemudahan kendaraan umum ini jadi upaya pemerintah dalam memberikan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.

 BACA JUGA:

Adapun Okezone melihat langsung ke lokasi proyek LRT Jakarta fase 1B, Rabu (29/11/2023) yang sudah mulai berjalan.

Salah satu staf proyek LRT fase 1B Jakpro mengatakan di stasiun LRT Manggarai ini akan koneksi langsung dengan jembatan penghubung antara stasiun LRT dengan stasiun KRL Manggarai yang baru.

