Ini Sumber Kekayaan Asnawi Mangkualam dan Thariq Halilintar

JAKARTA - Mengulas sumber kekayaan Asnawi Mangkualam dan Thariq Halilintar.

Diketahui keduanya terus disandingkan karena tengah dan pernah dekat dengan Fujianti Utami Putri atau yang biasa akrab disapa Fuji.

BACA JUGA:

Saat ini netizen sedang ramai membicarakan perbandingan kekayaan antara Asnawi Mangkualam dan Thariq Halilintar.

Berdasarkan cacatan Okezone, berikut perbandingan kekayaan keduanya :

1. Asnawi Mangkualam

Berbeda dengan Thariq Halilintar yang berkarier di dunia hiburan, Asnawi Mangkualam telah menunjukkan prestasinya sebagai seorang pemain bola yang gemilang. Sebagai pemain termuda yang berlaga untuk Indonesia, Asnawi berhasil membangun kekayaannya melalui gaji sebagai pemain bola serta berbagai tawaran endorsement yang menghampirinya.

BACA JUGA:

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, diperkirakan bahwa kekayaan Asnawi mencapai Rp42,3 miliar. Nilai transfernya saat bergabung dengan Jeonnam Dragons tercatat sebesar Rp5,65 miliar, meskipun sebelumnya nilai transfernya pernah mencapai Rp6,52 miliar.

Tidak hanya menonjol di lapangan hijau, Asnawi juga berhasil menjadi pusat perhatian di dunia media sosial dengan engagement rate yang mencapai 13,74 persen. Hal ini membuktikan bahwa popularitasnya tidak hanya terbatas pada lapangan, tetapi juga di panggung media sosial. Tawaran endorsement senilai belasan juta rupiah per unggahan pun menghampirinya.