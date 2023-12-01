Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

324 Saham Melemah, IHSG Sesi I Turun ke Level 7.049

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |11:55 WIB
324 Saham Melemah, IHSG Sesi I Turun ke Level 7.049
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) siang ini ditutup melemah pada perdagangan sesi pertama Jumat (1/12/2023). IHSG melemah 0,44% atau 31,18 poin ke level 7.049.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 16,82 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,99 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 733.130 kali. Adapun, sebanyak 324 saham harganya terkoreksi, 204 saham harganya naik dan 209 saham lainnya stagnan.

Hanya tiga sektor yang mencatatkan penguatan siang ini, yaitu sektor industri yang naik 1,12%, sektor teknologi naik 1,01% dan sektor properti naik 0,27%. Sementara, sektor lainnya parkir di zona merah, dengan sektor bahan baku terkoreksi 3,16%.

Disusul sektor kesehatan yang turun 2,06%, sektor siklikal turun 1,46%, sektor non siklikal turun 1,21%, sektor energi turun 0,36%, sektor infrastruktur turun 0,24%, sektor keuangan turun 0,11% dan sektor transportasi turun 0,04%.

Di sisi lain, indeks LQ45 naik 0,66% ke level 935, indeks IDX30 naik 0,90% ke level 484, indeks MNC36 naik 0,46% ke level 355, serta indeks JII naik 1,18% ke level 527.

Halaman:
1 2
