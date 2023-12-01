Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Penumpang Pesawat Domestik Tembus 51,8 Juta Orang hingga Oktober 2023, Naik 21,5%

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |10:56 WIB
Jumlah penumpang pesawat domestik tembus 51,8 juta orang. (Foto: Garuda Indonesia)
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa jumlah penumpang angkutan udara domestik yang berangkat pada Oktober 2023 sebanyak 5,3 juta orang atau naik 5,38% dibanding kondisi pada September 2023.

Jumlah penumpang tujuan luar negeri (internasional) naik 0,78% menjadi 1,5 juta orang.

"Selama Januari–Oktober 2023, jumlah penumpang domestik sebanyak 51,8 juta orang dan jumlah penumpang internasional sebanyak 12,8 juta orang, masing-masing naik sebesar 21,55% dan 152,27% dibanding kondisi pada periode yang sama tahun 2022," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud dalam Rilis BPS di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri yang berangkat pada Oktober 2023 tercatat 1,7 juta orang atau naik 1,86% dibanding September 2023. Edy menyebut, jumlah barang yang diangkut naik 2,91% menjadi 31,2 juta ton.

"Selama Januari–Oktober 2023, jumlah penumpang mencapai 16,4 juta orang atau naik 12,09% dibanding dengan periode yang sama tahun 2022, sementara jumlah barang yang diangkut naik 9,81% atau mencapai 292,2 juta ton," sambung Edy.

Halaman:
1 2
