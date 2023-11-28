Segini Gaji Mitra BPS 2024

JAKARTA - Segini besaran gaji mitra Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, BPS merupakan lembaga pemerintah non-departemen di Indonesia yang bertanggung jawab untuk melakukan survei statistik. Didirikan pada tahun 1960, lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Fungsi dari BPS ini termasuk menyediakan data untuk lembaga pemerintah lain serta publik dan melakukan survei statistik untuk menerbitkan statistik berkala tentang ekonomi, perubahan sosial dan pembangunan.

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997 peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.

Lalu BPS juga membantu kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.

Selanjutnya BPS mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik. Kemudian BPS membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Lantas berapa besaran gaji mitra Badan Pusat Statistik (BPS) 2024?

Melansir laman mitra.bps.go.id, Jakarta, Selasa (28/11/2023) bahwa Mitra BPS adalah pegawai kontrak yang akan menjalankan tugas mengumpulkan data survei untuk Badan Pusat Statistik, seperti menyebarkan kuesioner di berbagai daerah. Maka dari itu, Mitra BPS tidak berstatus sebagai PPPK maupun PNS, dan bekerja untuk selama periode tertentu.