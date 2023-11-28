Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji Mitra BPS 2024

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |19:09 WIB
Segini Gaji Mitra BPS 2024
Segini Gaji Mitra BPS 2024. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Segini besaran gaji mitra Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, BPS merupakan lembaga pemerintah non-departemen di Indonesia yang bertanggung jawab untuk melakukan survei statistik. Didirikan pada tahun 1960, lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Fungsi dari BPS ini termasuk menyediakan data untuk lembaga pemerintah lain serta publik dan melakukan survei statistik untuk menerbitkan statistik berkala tentang ekonomi, perubahan sosial dan pembangunan.

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997 peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.

Lalu BPS juga membantu kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.

Selanjutnya BPS mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik. Kemudian BPS membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Lantas berapa besaran gaji mitra Badan Pusat Statistik (BPS) 2024?

Melansir laman mitra.bps.go.id, Jakarta, Selasa (28/11/2023) bahwa Mitra BPS adalah pegawai kontrak yang akan menjalankan tugas mengumpulkan data survei untuk Badan Pusat Statistik, seperti menyebarkan kuesioner di berbagai daerah. Maka dari itu, Mitra BPS tidak berstatus sebagai PPPK maupun PNS, dan bekerja untuk selama periode tertentu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181148/uu_ketenagakerjaan-MIOw_large.jpg
UU Ketenagakerjaan Baru, Skema PHK dan Pengupahan Bakal Diubah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180471/menaker_soal_lapangan_kerja-BjKx_large.jpg
Menaker Sebut Butuh 1,5 Juta Pekerja untuk Kelola Sampah hingga Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176921/pengemis-kqKY_large.jpg
Kisah Pengemis Terkaya di Dunia Punya Harta Rp14 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172823/tenaga_kerja-WT1E_large.jpg
10 Juta Orang Butuh Pekerjaan Tiap Tahun, Angka Pengangguran Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172822/gen_z-MoUF_large.jpg
Gen Z Sulit Dapat Pekerjaan, Kemnaker: Soft Skill Agak Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171073/skck-gAv9_large.jpg
Bolehkah Perpanjang SKCK di Kota Lain? Begini Caranya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement