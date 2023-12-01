Viral Pernikahan Mewah Crazy Rich Jember, Ternyata Anak Mantan Bupati

JAKARTA – Viral di media sosial terkait pernikahan spektakuler seorang anak mantan Bupati Jember periode 2016-2021. Selain meriah, pernikahan tersebut juga mendapat Rekor Muri.

Pernikahan tersebut dimeriahkan oleh 4 artis. Adapun, pernikahan tersebut digelar di Jember, Jawa Timur pada 25 dan 26 November 2023.

Uniknya, pernikahan ini digelar super mewah dengan 7.000 tamu undangan, 600 hafiz, serta 4 artis ibu kota.

Selain itu, dekorasi pernikahan nampak megah bak istana dengan ratusan kru yang terlibat.

Kemudian, dua penyanyi jebolan Indonesian Idol Salma, Nabila, Anji, hingga Titi DJ turut hadir menjadi pengisi acara.