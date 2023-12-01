Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Pernikahan Mewah Crazy Rich Jember, Ternyata Anak Mantan Bupati

Rio Adryawan , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |11:16 WIB
Viral Pernikahan Mewah Crazy Rich Jember, Ternyata Anak Mantan Bupati
Viral Pernikahan Mewah dan Cetak Rekor Muri. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA Viral di media sosial terkait pernikahan spektakuler seorang anak mantan Bupati Jember periode 2016-2021. Selain meriah, pernikahan tersebut juga mendapat Rekor Muri.

Pernikahan tersebut dimeriahkan oleh 4 artis. Adapun, pernikahan tersebut digelar di Jember, Jawa Timur pada 25 dan 26 November 2023.

Uniknya, pernikahan ini digelar super mewah dengan 7.000 tamu undangan, 600 hafiz, serta 4 artis ibu kota.

Selain itu, dekorasi pernikahan nampak megah bak istana dengan ratusan kru yang terlibat.

Kemudian, dua penyanyi jebolan Indonesian Idol Salma, Nabila, Anji, hingga Titi DJ turut hadir menjadi pengisi acara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/65/3189776//mahasiswi_cantik-3QZA_large.jpg
Mahasiswa Cantik Wan Sabrina Mayzura dari Jurusan Teknik ITS Berhasil Wisuda di Usia Termuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/194/3189511//tren_rambut-TvSp_large.jpg
9 Foto Tren Rambut 2026, Cek Dulu  Ladies Sebelum ke Salon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/65/3189710//sejarah_oxford-zF15_large.jpg
Asal Usul Oxford, Kampus Tertua yang Jadi Tempat Mengajar Sri Mulyani Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189693//jokes-Czwv_large.jpg
Viral 3 Jokes Suami yang Disebelin Istri, Nomor 2 Bikin Malu di Depan Mbak Kasir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189715//viral-ERaZ_large.jpg
WO Ayu Puspita Pakai Skema Ponzi, Polisi: Uang Calon Pengantin untuk Penuhi Gaya Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189728//viral-486J_large.jpg
Polisi Telusuri Aset WO Ayu Puspita untuk Ganti Rugi ke Pengantin Korban Penipuan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement