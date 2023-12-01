Ada Aksi Damai 212, Sejumlah Kereta Jarak Jauh dari Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara

JAKARTA - PT KAI Daop 1 Jakarta akan melakukan pengaturan pola operasi pada beberapa kereta api jarak jauh keberangkatan dari Stasiun Gambir pada 2 Desember 2023 akan diberhentikan di Stasiun Jatinegara.

Hal itu sehubungan dengan adanya kabar akan ada aksi damai di Kawasan Monas.

Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan hendriwintoko mengatakan pola operasi tersebut dilakukan guna menghindari keterlambatan calon penumpang karena adanya kemacetan arus lalu lintas di sekitaran jalan menuju Stasiun Gambir.

Pasalnya ada kabar atau informasi adanya Munajad kubro utk kemenangan palestina dan keselamatan NKRI yang akan selenggarakan di kawasan Monas, esok hari.

"Pada saat normal kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, namun khusus Hari Sabtu, 2 Desember 2023 keberangkatan KA antara pukul 06.30 WIB sampai 12.30 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang," kata dalam keterangannya, Jumat (1/12/2023).

Adapun perjalanan kereta api jarak jauh yang menuju Stasiun Gambir (KA Ganjil), dan diberhentikan di Stasiun Jatinegara pada Hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 adalah sebagai berikut: