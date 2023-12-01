Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Aksi Damai 212, Sejumlah Kereta Jarak Jauh dari Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |16:16 WIB
Ada Aksi Damai 212, Sejumlah Kereta Jarak Jauh dari Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara
Penumpang Kereta Jarak Jauh dialihkan ke Stasiun Jatinegara. (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT KAI Daop 1 Jakarta akan melakukan pengaturan pola operasi pada beberapa kereta api jarak jauh keberangkatan dari Stasiun Gambir pada 2 Desember 2023 akan diberhentikan di Stasiun Jatinegara.

Hal itu sehubungan dengan adanya kabar akan ada aksi damai di Kawasan Monas.

 BACA JUGA:

Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan hendriwintoko mengatakan pola operasi tersebut dilakukan guna menghindari keterlambatan calon penumpang karena adanya kemacetan arus lalu lintas di sekitaran jalan menuju Stasiun Gambir.

Pasalnya ada kabar atau informasi adanya Munajad kubro utk kemenangan palestina dan keselamatan NKRI yang akan selenggarakan di kawasan Monas, esok hari.

 BACA JUGA:

"Pada saat normal kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, namun khusus Hari Sabtu, 2 Desember 2023 keberangkatan KA antara pukul 06.30 WIB sampai 12.30 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang," kata dalam keterangannya, Jumat (1/12/2023).

Adapun perjalanan kereta api jarak jauh yang menuju Stasiun Gambir (KA Ganjil), dan diberhentikan di Stasiun Jatinegara pada Hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/320/2940328/puncak-penumpang-kereta-api-nataru-2023-2024-diprediksi-pekan-depan-5f5rNKRSjE.JPG
Puncak Penumpang Kereta Api Nataru 2023-2024 Diprediksi Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/320/2936428/ini-daftar-10-rute-kereta-api-paling-banyak-penumpang-saat-libur-nataru-QANQoD9RzO.JPG
Ini Daftar 10 Rute Kereta Api Paling Banyak Penumpang saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/320/2936425/ada-diskon-tiket-kereta-api-di-harbolnas-12-12-ini-daftar-rutenya-o7jkg0wJHf.JPG
Ada Diskon Tiket Kereta Api di Harbolnas 12.12, Ini Daftar Rutenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/320/2900508/ada-tiket-kereta-api-murah-jelang-akhir-tahun-ini-daftar-rutenya-GPAIm2WGjH.JPG
Ada Tiket Kereta Api Murah Jelang Akhir Tahun, Ini Daftar Rutenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/320/2870277/205-ribu-turis-asing-jalan-jalan-naik-kereta-api-indonesia-ini-rute-favoritnya-1tsu7l3h1z.JPG
205 Ribu Turis Asing Jalan-Jalan Naik Kereta Api Indonesia, Ini Rute Favoritnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/320/2851906/perjalanan-krl-tanah-abang-rangkasbitung-kembali-normal-usai-truk-tabrak-tiang-listrik-eM9VCU8fKf.JPG
Perjalanan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Kembali Normal Usai Truk Tabrak Tiang Listrik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement