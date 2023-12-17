Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Puncak Penumpang Kereta Api Nataru 2023-2024 Diprediksi Pekan Depan

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |14:21 WIB
Puncak Penumpang Kereta Api Nataru 2023-2024 Diprediksi Pekan Depan
Puncak Penumpang Kereta Api Libur Nataru. (Foto: KAI)
A
A
A

MALANG - Pemesanan tiket kereta api (KA) dari Stasiun Malang terus meningkat menjelang libur natal dan tahun baru (Nataru).

PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat perkiraan puncak arus mudik terjadi pada 23 Desember 2023 pekan depan.

 BACA JUGA:

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arief menuturkan, bila pemesanan tiket menjelang libur nataru keberangkatan dari Stasiun Malang terus mengalami peningkatan.

Tercatat hingga hari ini puncak arus mudik libur nataru diperkirakan pada Sabtu 23 Desember 2023 dengan terjual 5.456 tiket dari Stasiun Malang.

 BACA JUGA:

"Pada tanggal Sabtu 23 Desember 2023 tercatat 5.456 pelanggan KA jarak jauh yang akan melakukan perjalanan dari Stasiun Malang atau 96 persen, dari kapasitas 5.690 tiket yang disediakan per hari," ucap Luqman Arief, dikonfirmasi pada Minggu pagi (17/12/2023).

Menurutnya, total ada 23.492 tiket yang sudah terjual untuk tanggal 21 - 25 Desember 2024, atau 83% dari tiket yang telah dialokasikan mencapai 28.450 tiket.

1 2
