HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Diskon Tiket Kereta Api di Harbolnas 12.12, Ini Daftar Rutenya

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |09:36 WIB
Ada Diskon Tiket Kereta Api di Harbolnas 12.12, Ini Daftar Rutenya
Diskon tiket kereta api 12.12. (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI kembali memberikan diskon tiket kereta api sebesar 20% dari tarif normal. Diskon ini dalam menyambut Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 12.12.

KAI menyediakan lebih dari 35.000 tiket dengan tarif promo untuk kelas eksekutif, bisnis dan ekonomi.

 BACA JUGA:

Promo ini berlangsung pada tanggal 12-13 Desember 2023 untuk keberangkatan tanggal 15 Desember - 8 Januari 2024. Pembelian tiket Promo 12.12 bisa melalui seluruh channel penjualan KAI kecuali di loket dan loket box.

“Promo ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada periode liburan Natal dan Tahun Baru dengan tarif yang terjangkau. KAI berharap masyarakat memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan resmi dikutip Senin (11/12/2023).

 BACA JUGA:

Berikut daftar kereta api yang mendapatkan tarif promo:

