Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare hingga Mandai Rampung

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |08:04 WIB
Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare hingga Mandai Rampung
Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare hingga Mandai Rampung. (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru saja merampungkan pembangunan jalur kereta api (KA) Makassar-Parepare hingga Stasiun Mandai.

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal menyebut bahwa hal ini merupakan salah satu capaian penting dalam pembangunan jalur KA Makassar-Parepare.

 BACA JUGA:

"Tanpa dukungan dan doa dari masyarakat Makassar, Maros, Pangkep, Barru, dan sekitarnya, pembangunan ini akan sulit terwujud," kata Risal dalam keterangan tertulisnya dikutip, Senin (11/12/2023).

Risal menjelaskan bahwa pembangunan segera akan dilanjutkan sepanjang 14,4 km dengan dua stasiun hingga Makassar New Port.

 BACA JUGA:

"Kami berharap kehadiran KA Makassar-Parepare dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, dan semakin banyak warga yang memanfaatkan moda transportasi ini sehingga dapat mengurangi kemacetan," kata Risal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190195/kai-xiWV_large.jpg
Pakai Kereta Api, 3 Ton Bantuan Didistribusikan ke Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188941/kereta_api-536X_large.jpg
Layanan Kereta Api di Sumut dan Sumbar Telah Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187770/ka_petani-Xieo_large.jpeg
Syarat, Harga dan Aturan Naik KA Petani dan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185664/diskon_tarif_kereta_api-HNel_large.jpg
Ini Daftar Lengkap Kereta Ekonomi yang Dapat Diskon 30 Persen Nataru 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182896/kereta-1UAc_large.jpg
Prabowo Mau Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa, Bisa Perkuat Angkutan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181321/bos_danantara_rosan_soal_utang_whoosh-kvh3_large.jpg
Bos Danantara: Belum Ada Kesepakatan dengan China soal Skema Pembayaran Utang Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement