Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare hingga Mandai Rampung

Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare hingga Mandai Rampung. (Foto: KAI)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru saja merampungkan pembangunan jalur kereta api (KA) Makassar-Parepare hingga Stasiun Mandai.

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal menyebut bahwa hal ini merupakan salah satu capaian penting dalam pembangunan jalur KA Makassar-Parepare.

"Tanpa dukungan dan doa dari masyarakat Makassar, Maros, Pangkep, Barru, dan sekitarnya, pembangunan ini akan sulit terwujud," kata Risal dalam keterangan tertulisnya dikutip, Senin (11/12/2023).

Risal menjelaskan bahwa pembangunan segera akan dilanjutkan sepanjang 14,4 km dengan dua stasiun hingga Makassar New Port.

"Kami berharap kehadiran KA Makassar-Parepare dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, dan semakin banyak warga yang memanfaatkan moda transportasi ini sehingga dapat mengurangi kemacetan," kata Risal.