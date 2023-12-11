Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Daftar 10 Rute Kereta Api Paling Banyak Penumpang saat Libur Nataru

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |09:41 WIB
Ini Daftar 10 Rute Kereta Api Paling Banyak Penumpang saat Libur Nataru
10 rute kereta api paling banyak penumpang saat Nataru. (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat bahwa persediaan tiket Kereta Api untuk periode masa Liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) selama 18 hari yakni 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024 masih tersisa banyak

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, KAI menyediakan sebanyak 2.680.158. tiket untuk perjalan pada momen Nataru.

 BACA JUGA:

Joni mengatakan berdasarkan data pada Senin pagi ini pukul 07.00 WIB tiket yang terjual sebanyak 919.783 tiket atau 34,32% dari total tiket yang disediakan.

"Tiket di masa Nataru ini masih banyak tersedia," kata Joni dalam keterangan tertulis, Senin (11/12/2023).

 BACA JUGA:

Dengan ketersediaan yang masih banyak tersebut, Joni mengatakan bahwa masyarakat dapat memesan tiket KA melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id dan serta seluruh channel resmi pemesanan tiket KA lainnya.

"Kami mengimbau agar masyarakat merencanakan liburannya sebaik mungkin," katanya.

