HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Roda LRT Jabodebek Aus? Ternyata Ini Biang Keroknya

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |19:25 WIB
Kenapa Roda LRT Jabodebek Aus? Ternyata Ini Biang Keroknya
Roda LRT Jabodebek. (Foto: LRT)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub Djarot Tri Wardhono buka suara terkait adanya kendala yang terjadi pada moda LRT Jabodebek. Menurutnya kendala itu adanya keausan pada roda kereta.

Djarot mengatakan, kondisi keausan roda tersebut terjadi lantaran sejumlah ruas permukaan rel LRT Jabodebek tidak halus, sehingga pihaknya memperhalus profil permukaan serta memberi cairan lubricant pada rel LRT Jabodebek.

"Alhamdulillah untuk solusi jangka pendek sudah kami lakukan dengan melakukan lubrikasi di roda maupuan jalan rel dan di beberapa lengkung sampai total 28 lengkung," katanya dalam bincang 'Apa Kabar LRT Jabodebek' yang disiarkan melalui akun instagram @ditjenperkeretapian, Jumat (1/12/2023).

Djarot mengatakan dengan dilakukan hal tersebut kini LRT Jabodebek kembali pada pola operasi semua dengan mengoperasikan 16 trainset dengan 202 perjalanan per hari.

"Dari 8 transeit sudah kemarin 12 dan hari ini 16 trainset. Jadi kenda itu kita bicaraka bersama dengan stakholder sehingga kita bisa menyelesaikan dalam jangka pendek," katanya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
