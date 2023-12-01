Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

16 Trainset Beroperasi, LRT Jabodebek Layani 202 Perjalanan Tiap Hari

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |18:52 WIB
16 Trainset Beroperasi, LRT Jabodebek Layani 202 Perjalanan Tiap Hari
16 trainset LRT Jabodebek beroperasi. (Foto: Okezone)
JAKARTA - LRT Jabodebek kini telah mengoperasikan sebanyak 16 trainset dari sebelumnya hanya mengoperasikan 12 trainset.

Direktur Prasarana Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono menjelaskan bahwa dengan beroperasinya 16 trainset tersebut kini LRT Jabodebek melayani 202 perjalanan tiap harinya pada hari kerja.

Sedangkan untuk hari libur kerja yakni Sabtu dan Minggu serta libur nasional, LRT Jabodebek hanya melayani 200 perjalan tiap hari. Adapun sebelumnya hanya melakukan 160 perjalanan per harinya.

"Dengan begitu, secara headwaynya sudah semakin sempit dan menarik lagi kita sudah melakukan 202 perjalanan per hari untuk hari kerja, dan akhir pekan 200 perjalanan," katanya dalam bincang 'Apa Kabar LRT Jabodebek' yang disiarkan melalui akun instagram @ditjenperkeretapian, Jumat (1/12/2023).

Djarot mengatakan, dengan jumlah perjalanan yang bertambah akan berdampak pada waktu pelayanan yang lebih panjang serta waktu tunggu antarkereta atau headway semakin singkat.

Dia mengatakan saat ini headway LRT Jabodebek menjadi 7,5 menit hingga 15 menit, dari sebelumnya 30-40 menit pada pola operasi 160 perjalanan.

